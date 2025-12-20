У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід Центральна Азія-Центр через підрив, проте офіційною причиною аварії офіційно називають “просідання ґрунту”.

У Росії стався вибух на газопроводі Центральна Азія-Центр

Як передає Укрінформ, про це повідомляє джерело у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначило джерело, за типовою для РФ версією, багатокілометровий радянський газогін, який протягом багатьох років використовувався для транспортування газу з Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, не витримав дії сили тяжіння.

Зараз дивляться

Особливо це проявилося поблизу населеного пункту Романовка Ольховського району Волгоградської області.

Попри заявлену незначність інциденту, вже за кілька годин до місця аварії було стягнуто значну кількість автомобілів екстрених і спеціальних служб.

– Попри “незначність” інциденту, вже за кілька годин до місця аварії масово стягнули автомобілі екстрених та спеціальних служб. Ймовірно, щоб зафіксувати черговий унікальний природний феномен: ґрунт, який чомусь вибірково просідає під стратегічною газовою інфраструктурою, — повідомило джерело.

Наразі транспортування газу цим маршрутом повністю зупинене на невизначений термін.

За наявними даними, газогін Центральна Азія-Центр є ключовою ланкою системи, через яку Росія протягом років імпортувала до 12 млрд кубометрів газу щорічно.

Після 2022 року Москва, незважаючи на заяви про енергетичну незалежність, використовувала цю трубу у реверсних схемах та здійснювала закупівлі газу в Казахстану й Узбекистану для покриття внутрішніх дефіцитів.

– ГУР МО України повідомляє, що геологічні процеси на території Росії мають тенденцію до подальшого розвитку — особливо поблизу об’єктів, які фінансують війну проти України. За кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата, – підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 Охотнік, який ніс патрулювання в Каспійському морі поблизу нафтогазової видобувної платформи.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.