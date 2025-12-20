В Волгоградской области Российской Федерации вышел из строя магистральный газопровод Центральная Азия-Центр из-за подрыва, однако официальной причиной аварии официально называют “проседания почвы”.

В России произошел взрыв на газопроводе Центральная Азия-Центр

Как передает Укринформ, об этом сообщает источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как отметил источник, по типичной для РФ версии, многокилометровый советский газопровод, который в течение многих лет использовался для транспортировки газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержал силы тяжести.

Особенно это проявилось вблизи населённого пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области.

Несмотря на заявленную незначительность инцидента, уже за несколько часов до места аварии было взыскано значительное количество автомобилей экстренных и специальных служб.

– По традиционной для РФ версии, многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного тяготения. Особенно — недалеко от населенного пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области… Несмотря на “незначительность” инцидента, уже за несколько часов до места аварии массово стащили автомобили экстренных и специальных служб. Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен: почва, которая почему-то избирательно проседает под стратегической газовой инфраструктурой, — сообщил источник.

В настоящее время транспортировка газа по этому маршруту полностью остановлена ​​на неопределенный срок.

В то же время, в сообщении отмечается, что истинную причину “внезапного геологического инцидента” можно увидеть на эксклюзивных фотографиях, полученных спецкорреспондентами.

По имеющимся данным, газопровод Центральная Азия-Центр является ключевым звеном системы, по которой Россия в течение лет импортировала до 12 млрд кубометров газа ежегодно.

После 2022 г. Москва, несмотря на заявления об энергетической независимости, использовала эту трубу в реверсных схемах и осуществляла закупки газа у Казахстана и Узбекистана для покрытия внутренних дефицитов.

– ГУР МО Украины сообщает, что геологические процессы на территории России имеют тенденцию к дальнейшему развитию, особенно вблизи объектов, финансирующих войну против Украины. За каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие, – заключается в сообщении.

