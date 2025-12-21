У Сан-Франциско масштабний блекаут: майже 130 тис. споживачів були без світла
- У Сан-Франциско було знеструмлено 130 000 споживачів.
- Компанія-постачальник PG&E повідомила, що причину вимкнення поки не встановлено, але роботу електромережі вдалося стабілізувати.
В американському місті Сан-Франциско сталося масштабне вимкнення електроенергії — приблизно 130 тис. споживачів лишилися без світла.
Про це повідомляє головний постачальник електроенергії та газу для північної Каліфорнії Pacific Gas & Electric (PG&E) у соцмережі X.
Сан-Франциско без світла
Компанія повідомляє, що мережу вдалося стабілізувати та наразі не очікується додаткових вимкнень світла у клієнтів.
— Наразі ми працюємо над усуненням масштабного відключення електроенергії в Сан-Франциско, яке торкнулося приблизно 130 тис. клієнтів. Наші бригади працюють на місці події та поділимося додатковою інформацією, щойно вона стане доступною, — повідомили у PG&E.
Згодом у компанії розповіли, що до 21:00 суботи (07:00 неділі за Києвом, – Ред.) бригади відновили електропостачання для близько 90 тис. клієнтів. Ще 40 тис. абонентів очікують підключення протягом ночі.
За даними Associated Press, перебої з електрикою торкнулися приблизно третини Сан-Франциско, зокрема райони Ричмонд та Пресідіо, а також території поблизу парку Золоті Ворота.
У соціальних мережах і місцевих ЗМІ повідомлялося про масове закриття ресторанів та магазинів, а також про вимкнення вуличного освітлення і різдвяної ілюмінації.
Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско повідомив, що в місті відбуваються значні перебої в роботі транспорту, і закликав мешканців за можливості зменшити поїздки.