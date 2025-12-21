В американському місті Сан-Франциско сталося масштабне вимкнення електроенергії — приблизно 130 тис. споживачів лишилися без світла.

Про це повідомляє головний постачальник електроенергії та газу для північної Каліфорнії Pacific Gas & Electric (PG&E) у соцмережі X.

Сан-Франциско без світла

Компанія повідомляє, що мережу вдалося стабілізувати та наразі не очікується додаткових вимкнень світла у клієнтів.

Зараз дивляться

— Наразі ми працюємо над усуненням масштабного відключення електроенергії в Сан-Франциско, яке торкнулося приблизно 130 тис. клієнтів. Наші бригади працюють на місці події та поділимося додатковою інформацією, щойно вона стане доступною, — повідомили у PG&E.

Згодом у компанії розповіли, що до 21:00 суботи (07:00 неділі за Києвом, – Ред.) бригади відновили електропостачання для близько 90 тис. клієнтів. Ще 40 тис. абонентів очікують підключення протягом ночі.

За даними Associated Press, перебої з електрикою торкнулися приблизно третини Сан-Франциско, зокрема райони Ричмонд та Пресідіо, а також території поблизу парку Золоті Ворота.

У соціальних мережах і місцевих ЗМІ повідомлялося про масове закриття ресторанів та магазинів, а також про вимкнення вуличного освітлення і різдвяної ілюмінації.

Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско повідомив, що в місті відбуваються значні перебої в роботі транспорту, і закликав мешканців за можливості зменшити поїздки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.