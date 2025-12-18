У четвер, 18 грудня, в Одесі жителі будинків, де тривалий час відсутнє електропостачання, перекривали дороги.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одесити перекривають дороги через блекаут

– Розумію емоції людей. Коли світла немає кілька днів поспіль – це складно і виснажливо. Внаслідок ворожих атак енергетика Одещини зазнала масштабних пошкоджень, – написав він у Telegram.

За словами очільника ОВА, процес відновлення ускладнюється повторними обстрілами з боку РФ та постійними повітряними тривогами.

Кіпер наголосив, що енергетики працюють у цілодобовому режимі та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання в оселі жителів Одещини.

Він зазначив, що всі проблемні адреси перебувають у роботі, відновлення електромереж триває. Очільник ОВА закликав жителів міста зберігати витримку та розуміння.

Кіпер додав, що на період проведення ремонтних робіт в Одесі продовжують працювати пункти незламності.

У них мешканці можуть зігрітися, підзарядити мобільні пристрої та отримати базову допомогу. Адреси пунктів оприлюднені на офіційному сайті міста.

Надзвичайна ситуація на Одещині

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня російські війська завдали удару по підстанції ДТЕК в Одеській області.

14 грудня ворог здійснив масовану атаку на регіон за допомогою ударних безпілотників.

Унаслідок ворожих атак значна частина Одеси залишилася без електропостачання.

Пошкодження енергетичної інфраструктури виявилися настільки складними, що частині споживачів пообіцяли відновити подачу світла орієнтовно до 31 грудня.

Через удари РФ по об’єктах енергетики на Одещині було оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня.

Сьогодні жителі Одеси перекрили дорогу через те, що в окремих районах електроенергії немає вже близько тижня.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що одесити перекрили дорогу на проспекті Князя Володимира Великого.

На оприлюднених відео видно, як люди ходять проїжджою частиною поблизу автозаправної станції OKKO, унаслідок чого автомобілі змушені зупинятися, а водії сигналять учасникам перекриття.

