Рада безпеки Чеської Республіки 7 січня обговорить майбутнє чеської ініціативи, що фінансується західними країнами та координує постачання артилерійських боєприпасів для України.

Про це заявив у понеділок, 22 грудня, прем’єр-міністр Андрей Бабіш, пише Reuters.

Долю чеської ініціативи вирішать у січні

Схема об’єднує іноземних донорів, зокрема Німеччину, Данію та Нідерланди, з чеськими оборонними посадовцями та торговцями та виробниками озброєнь, які закуповують боєприпаси по всьому світу й доставляють їх в Україну.

Зараз дивляться

Чеська ініціатива мала на меті зменшити відставання України на полі бою у війні проти Росії.

Прем’єр Бабіш, який прийшов до влади минулого тижня і пообіцяв скоротити фінансову допомогу Україні від Чехії, критикує, за його словами, відсутність прозорості в цій схемі.

Водночас він не зайняв чіткої позиції щодо майбутнього ініціативи з моменту перемоги його популістської партії ANO на виборах у жовтні.

Президент Чехії Петр Павел, союзники Праги по НАТО та Україна високо оцінили цю ініціативу, тоді як проросійські союзники Бабіша по коаліції виступають проти неї.

– Загалом ініціатива з постачання боєприпасів, безумовно, була корисною, питання лише в тому, чи відбувалося це без корупції, – заявив Бабіш на пресконференції після засідання уряду в понеділок.

Він додав, що “це питання буде винесене на обговорення державної ради безпеки 7 січня”.

Високопоставлений військовий представник НАТО минулого тижня висловив стриманий оптимізм щодо того, що ініціатива буде продовжена.

За його словами, цього року в межах схеми Україна отримує 1,8 млн артилерійських снарядів – 43% від загального обсягу боєприпасів, поставлених Києву.

Донори надали близько $4,5 млрд для оплати постачань боєприпасів у межах цієї схеми, національний внесок Чехії становив десятки мільйонів євро.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.