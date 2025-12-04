Президент Павел погодив призначення Бабіша прем’єром після врегулювання конфлікту інтересів
Президент Чехії Петр Павел оголосив про своє рішення призначити Андрея Бабіша, лідера руху ANO, прем’єр-міністром країни.
Про це Петр Павел повідомив 4 грудня у соцмережі Х.
Андрей Бабіш стане новим прем’єр-міністром Чехії: що відомо
Раніше такому рішенню перешкоджав конфлікт інтересів, пов’язаний із бізнес-активами Бабіша.
За словами Павела, конфлікт інтересів було вирішено чітким і прозорим способом.
Сьогодні ввечері Бабіш передав свій холдинг Agrofert, який отримує субсидії від Євросоюзу, у керування трасту та заявив, що більше не матиме жодного стосунку до компанії.
Завдяки цьому президент вирішив призначити його на посаду прем’єр-міністра 9 грудня о 9:00, відзначивши, що таким чином поважає результати виборів та перебіг коаліційних переговорів.
Зміна влади в Чехії стала наслідком поразки уряду прем’єра Петра Фіали на парламентських виборах у листопаді.
Партія ANO на чолі з Бабішем отримала перемогу, що призвело до відставки попереднього уряду та формування нового коаліційного уряду.