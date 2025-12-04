Президент Чехії Петр Павел оголосив про своє рішення призначити Андрея Бабіша, лідера руху ANO, прем’єр-міністром країни.

Про це Петр Павел повідомив 4 грудня у соцмережі Х.

Андрей Бабіш стане новим прем’єр-міністром Чехії: що відомо

Раніше такому рішенню перешкоджав конфлікт інтересів, пов’язаний із бізнес-активами Бабіша.

За словами Павела, конфлікт інтересів було вирішено чітким і прозорим способом.

Сьогодні ввечері Бабіш передав свій холдинг Agrofert, який отримує субсидії від Євросоюзу, у керування трасту та заявив, що більше не матиме жодного стосунку до компанії.

Завдяки цьому президент вирішив призначити його на посаду прем’єр-міністра 9 грудня о 9:00, відзначивши, що таким чином поважає результати виборів та перебіг коаліційних переговорів.

Зміна влади в Чехії стала наслідком поразки уряду прем’єра Петра Фіали на парламентських виборах у листопаді.

Партія ANO на чолі з Бабішем отримала перемогу, що призвело до відставки попереднього уряду та формування нового коаліційного уряду.

