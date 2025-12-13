Президент Чехії Петр Павел повідомив про виконання зобов’язань щодо постачання Україні великокаліберних боєприпасів.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

Чехія поставила Україні обіцяну кількість боєприпасів

За словами чеського лідера, раніше він обіцяв забезпечити передачу українським захисникам 1,8 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів упродовж року.

– Я радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету, – зазначив Павел.

Раніше президент Чехії наголошував, що підтримка України має ґрунтуватися не лише на ціннісних засадах, а й на практичних інтересах самої Чехії.

Ці заяви пролунали на тлі дискусій усередині країни щодо майбутнього допомоги Києву, зокрема після слів політичних сил, які формують потенційну урядову коаліцію, про можливий перегляд обсягів підтримки.

Зокрема, спікер Палати депутатів Чехії та лідер ультраправої партії SPD Томіо Окамура виступав за припинення фінансової допомоги Україні та зупинку чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

Водночас опитування свідчать, що більшість громадян Чехії підтримують подальше надання Україні гуманітарної допомоги, тоді як питання підтримки українських біженців і військових поставок викликає більш суперечливі оцінки.

Нагадаємо, під час переговорів міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі Польща, Німеччина та Норвегія оголосили про спільне виділення $500 млн на закупівлю американського озброєння для України.

