У ніч проти 23 грудня в місті Будьонновськ Ставропольського краю Росії після атаки безпілотників спалахнула сильна пожежа на території промислової зони.

Про загоряння на території промзони повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров та місцеві Telegram-канали.

Атака на нафтохімічний завод у Ставропольському краї РФ: що відомо

Місцева влада підтвердила загоряння на території промзони Будьонновська після нічної атаки дронів, водночас російські медіа та очевидці повідомляють про влучання у нафтохімічний завод Ставролен.

У соцмережах оприлюднили фото та відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над територією заводу.

Що відомо про завод Ставролен

ТОВ Ставролен — одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії, яке входить до структури групи Лукойл.

Завод є другим за величиною виробником поліетилену в РФ та третім — за обсягами виробництва поліпропілену.

Підприємство здатне щорічно виробляти понад 300 тис. тонн поліетилену, близько 120 тис. тонн поліпропілену, а також бензол і вінілацетат.

Продукція заводу використовується як сировина в різних галузях російської промисловості, зокрема й у суміжних із військово-промисловим комплексом.

Завод Ставролен на карті

Раніше, 12 листопада, у Будьонновську Ставропольського краю також повідомляли про ураження заводу Ставролен.

Інформацію тоді підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України.

У Генштабі зазначали, що підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства в межах зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу РФ.

Після влучання фіксували вибухи та пожежу, результати ураження уточнювалися.

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

