Атаковано нафтохімічний завод Ставролен у російському Будьонновську: спалахнула пожежа
- У ніч на 23 грудня після атаки безпілотників у промисловій зоні Будьонновська спалахнула масштабна пожежа.
- За даними місцевих жителів і моніторингових каналів, ураження зазнав нафтохімічний завод Ставролен, який входить до структури Лукойлу.
У ніч проти 23 грудня в місті Будьонновськ Ставропольського краю Росії після атаки безпілотників спалахнула сильна пожежа на території промислової зони.
Про загоряння на території промзони повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров та місцеві Telegram-канали.
Атака на нафтохімічний завод у Ставропольському краї РФ: що відомо
Місцева влада підтвердила загоряння на території промзони Будьонновська після нічної атаки дронів, водночас російські медіа та очевидці повідомляють про влучання у нафтохімічний завод Ставролен.
У соцмережах оприлюднили фото та відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над територією заводу.
Що відомо про завод Ставролен
ТОВ Ставролен — одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії, яке входить до структури групи Лукойл.
Завод є другим за величиною виробником поліетилену в РФ та третім — за обсягами виробництва поліпропілену.
Підприємство здатне щорічно виробляти понад 300 тис. тонн поліетилену, близько 120 тис. тонн поліпропілену, а також бензол і вінілацетат.
Продукція заводу використовується як сировина в різних галузях російської промисловості, зокрема й у суміжних із військово-промисловим комплексом.
Раніше, 12 листопада, у Будьонновську Ставропольського краю також повідомляли про ураження заводу Ставролен.
Інформацію тоді підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України.
У Генштабі зазначали, що підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства в межах зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу РФ.
Після влучання фіксували вибухи та пожежу, результати ураження уточнювалися.