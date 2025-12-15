У ніч на понеділок, 15 грудня, Сили оборони уразили Астраханський газопереробний завод. Підприємство виробляє сірку, що використовується для виготовлення вибухівки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони уразили Астраханський ГПЗ

– З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника – Астраханський газопереробний завод, – йдеться у повідомленні.

Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі.

Завод щороку виробляє до 3,5 млн тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.

На території заводу пролунали потужні вибухи та виникла сильна пожежа.

Масштаби збитків уточнюються.

У Генштабі наголосили – Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення РФ припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, пізно ввечері 12 грудня лунали вибухи у Саратовській області, працювала російська ППО.

Місцеві жителі повідомляли про прильоти по нафтопереробному заводу та пожежу на підприємстві. До заводу направили пожежні машини.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що під час атаки дронів постраждало кілька квартир у житловому будинку, також вибило вікна у дитячому садку та поліклініці.

