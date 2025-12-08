Володимир Зеленський розповів, якою є головна відповідь на питання гарантій безпеки для України.

Президент також прокоментував, чи відрізняється “мирний план”, який сьогодні демонстрував секретар РНБО Рустем Умєров, від планів, представлених після переговорів у Женеві та Маямі.

Зеленський про “мирний план”

– Різні плани, хоча база одна та сама. Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрямок і зовсім відверто не проукраїнські пункти відійшли, – розповів глава держави дорогою до Брюсселю.

За його словами, американська сторона налаштована на компроміси.

– Безумовно, є складні питання, які стосуються території, і там компроміс поки що не знайдено, – зазначив Зеленський.

Він додав, що поки також не знайдено компромісу у питанні відновлення України, зокрема фінансування на відбудову.

– І тут ми не можемо не брати до уваги європейський погляд. Ми про це сьогодні говорили, будемо говорити далі. І тому важливе залучення Європи до цього спілкування, – зауважив президент.

Гарантії безпеки – головне питання

Окрім того, за словами Зеленського, важливим є питання гарантій безпеки. Головна відповідь на це питання, на його думку, полягає в наступному: якщо після закінчення війни Росія знову почне агресію, на що будуть готові партнери і на що може розраховувати Україна?

Президент зазначив, що сьогоднішні переговори у Лондоні з європейськими лідерами пройшли успішно.

– Від кожного плану, від першого до того, який сьогодні проговорювався з європейцями, є невеличкий прогрес у бік можливого потенційного закінчення війни… Я думаю, завтра буде план готовий, ввечері десь так. Ми ще раз на нього подивимося і відправимо до США, – зазначив він.

За словами президента, найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США.

– Безумовно, якщо вони будуть “не Будапештський меморандум”, не порожні обіцянки, а будуть проголосовані у Конгресі США. Про це ми говоримо, вони ставляться поки що позитивно до такого руху, – зазначив Зеленський.

Він додав, що готові також і європейські гарантії безпеки – Coalition of the Willing.

– Знов таки підкреслю, головне – на що партнери будуть готові в разі повторної агресії в Росії. Поки що на це відповідь я ще не отримав, – наголосив Зеленський.

