Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих у Парижі щодо гарантій безпеки для України
- На початку січня в Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих, під час якої країни-учасниці узгодять свій конкретний внесок у систему післявоєнних гарантій безпеки для України.
- Еммануель Макрон наголосив, що прогрес у питанні безпеки є ключовою передумовою для досягнення справедливого й тривалого миру та подальших переговорів щодо завершення війни.
Президент Франції Еммануель Макрон анонсував проведення зустрічі Коаліції охочих у Парижі на початку січня 2026 року, під час якої планують остаточно погодити внесок кожної країни у систему післявоєнної безпеки України.
Про це французький лідер написав у соцмережі Х.
Зустріч Коаліції охочих у Парижі: що відомо
Еммануель Макрон повідомив, що напередодні взяв участь у спільному обміні думками з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом разом із кількома європейськими лідерами.
Після цього президент Франції окремо поспілкувався з Володимиром Зеленським.
У своєму зверненні Макрон наголосив, що сторони поступово просуваються у питанні формування гарантій безпеки, які мають стати основою справедливого та тривалого миру.
— Ми досягаємо прогресу в питанні гарантій безпеки, які матимуть ключове значення для побудови справедливого і тривалого миру. На початку січня ми зберемо країни Коаліції охочих у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни, — зазначив президент Франції.
Раніше в Єлисейському палаці заявляли, що Франція схвально сприймає готовність президента РФ Володимира Путіна до діалогу з Еммануелем Макроном.
У Парижі наголошували, що будь-які контакти з Москвою будуть повністю прозорими для президента України та європейських партнерів.
Макрон також зазначав, що європейці та Україна зацікавлені у відновленні переговорів щодо умов миру.