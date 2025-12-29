Президент Франції Еммануель Макрон анонсував проведення зустрічі Коаліції охочих у Парижі на початку січня 2026 року, під час якої планують остаточно погодити внесок кожної країни у систему післявоєнної безпеки України.

Про це французький лідер написав у соцмережі Х.

Зустріч Коаліції охочих у Парижі: що відомо

Еммануель Макрон повідомив, що напередодні взяв участь у спільному обміні думками з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом разом із кількома європейськими лідерами.

Після цього президент Франції окремо поспілкувався з Володимиром Зеленським.

У своєму зверненні Макрон наголосив, що сторони поступово просуваються у питанні формування гарантій безпеки, які мають стати основою справедливого та тривалого миру.

— Ми досягаємо прогресу в питанні гарантій безпеки, які матимуть ключове значення для побудови справедливого і тривалого миру. На початку січня ми зберемо країни Коаліції охочих у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни, — зазначив президент Франції.

Раніше в Єлисейському палаці заявляли, що Франція схвально сприймає готовність президента РФ Володимира Путіна до діалогу з Еммануелем Макроном.

У Парижі наголошували, що будь-які контакти з Москвою будуть повністю прозорими для президента України та європейських партнерів.

Макрон також зазначав, що європейці та Україна зацікавлені у відновленні переговорів щодо умов миру.

