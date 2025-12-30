Президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогу з засобами для протиповітряної оборони після того, як ознайомився із ситуацією в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів 30 грудня.

Зеленський про обіцянку Трампа про посилення ППО

За словами глави держави, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вони обговорили питання посилення української ППО.

– Окремий другий блок у нас був з президентом Трампом – що мені дуже потрібна ППО. Мені дуже потрібні ракети NASAMS. Мені дуже потрібні ракети PAC-3 для Patriot. Я не хочу казати, яка зараз у нас ситуація публічно. Але я показав, продемонстрував це американській стороні, – сказав Зеленський.

Як розповів глава держави, Трамп пообіцяв, що допоможе Україні. Зеленський сказав, що вдячний йому за це.

– Відповідні папери з кількістю, що нам потрібно і як, все це передав. Окремо я сказав, що ми готові все це купити через програму PURL, – зазначив він.

Зеленський подякував європейцям за те, що вони наповнюють цю програму, тому в України є можливість купувати ППО.

На його думку, ця підтримка необхідна Україні, попри дипломатичні зусилля щодо мирного процесу, оскільки Росія не зупиняє атак.

Зеленський і Трамп

