Трамп пообіцяв посилити ППО України: Зеленський передав список потреб
- Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні додаткові засоби ППО.
- Українська сторона передала перелік необхідних ракет для систем NASAMS та Patriot, висловивши готовність закупити це озброєння через фінансовану європейськими партнерами програму PURL.
Президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогу з засобами для протиповітряної оборони після того, як ознайомився із ситуацією в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів 30 грудня.
Зеленський про обіцянку Трампа про посилення ППО
За словами глави держави, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вони обговорили питання посилення української ППО.
– Окремий другий блок у нас був з президентом Трампом – що мені дуже потрібна ППО. Мені дуже потрібні ракети NASAMS. Мені дуже потрібні ракети PAC-3 для Patriot. Я не хочу казати, яка зараз у нас ситуація публічно. Але я показав, продемонстрував це американській стороні, – сказав Зеленський.
Як розповів глава держави, Трамп пообіцяв, що допоможе Україні. Зеленський сказав, що вдячний йому за це.
– Відповідні папери з кількістю, що нам потрібно і як, все це передав. Окремо я сказав, що ми готові все це купити через програму PURL, – зазначив він.
Зеленський подякував європейцям за те, що вони наповнюють цю програму, тому в України є можливість купувати ППО.
На його думку, ця підтримка необхідна Україні, попри дипломатичні зусилля щодо мирного процесу, оскільки Росія не зупиняє атак.