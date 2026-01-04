Винищувачі Великої Британії та Франції здійснили спільний авіаудар по позиціях терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії, уразивши підземний об’єкт, який використовувався для зберігання зброї та вибухівки.

Про це повідомив уряд Великої Британії.

Удар Британії та Франції по об’єкту ІДІЛ у Сирії

Увечері в суботу 3 січня винищувачі Typhoon FGR4 Королівських ВПС за підтримки літака-заправника Voyager приєдналися до французьких літаків і завдали спільного удару по цілях. Для ураження було застосовано високоточні керовані авіабомби Paveway IV.

Ретельний аналіз розвідувальних даних виявив підземний об’єкт у гірській місцевості за кілька миль на північ від Пальміри.

За наявною інформацією, бойовики ІДІЛ використовували його як сховище для озброєння та вибухових матеріалів. Цивільної забудови довкола цієї території немає.

Попередні результати свідчать про успішне знищення доступних тунелів об’єкта.

Загрози для цивільного населення не зафіксовано, всі літаки безпечно повернулися на бази.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що операція демонструє готовність Лондона діяти разом із союзниками для недопущення відродження ІДІЛ та його насильницької ідеології.

Раніше Сполучені Штати здійснили військову операцію проти бойовиків ІДІЛ на північному заході Нігерії, завдавши серії високоточних ударів по позиціях терористів.

У Вашингтоні заявляли, що такі дії спрямовані на знищення осередків ІДІЛ і запобігання атакам проти мирного населення.