Удар США по ІДІЛ у Нігерії: Трамп зробив заяву про “смертельну операцію”
- США завдали серії ударів по позиціях ІДІЛ на північному заході Нігерії за прямим наказом Дональда Трампа.
- Трамп заявив, що бойовики були причетні до жорстоких убивств, зокрема християнського населення.
- Президент США наголосив, що Вашингтон не дозволить радикальному ісламському тероризму зміцнюватися.
Уночі проти 26 грудня США здійснили військову операцію проти угруповання ІДІЛ на північному заході Нігерії.
Про це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив у власній соцмережі Х.
Удар США по бойовиках ІДІЛ у Нігерії: що відомо
Трамп наголосив, що удар був завданий за його прямим наказом як головнокомандувача.
За його словами, ціллю атаки стали бойовики ІДІЛ, які були причетні до серії нападів і жорстоких убивств мирного населення, зокрема християн.
— Сьогодні ввечері за моїм наказом як головнокомандувача Сполучені Штати завдали потужного й смертельного удару по терористичній нечисті ІДІЛ на північному заході Нігерії, — написав Трамп.
Президент США заявив, що американські військові виконали серію високоточних ударів.
— Міністерство війни виконало низку ідеальних ударів, завдати яких спроможні тільки Сполучені Штати. Під моїм керівництвом наша країна не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати, — додав він.
Трамп також зазначив, що США й надалі реагуватимуть силою у разі продовження атак бойовиків на цивільне населення.
Раніше Сполучені Штати заявляли про ліквідацію одного з ватажків терористичного угруповання ІДІЛ — Дхії Завби Мусліха аль-Хардані — та двох його синів під час спеціальної операції в Сирії.
За інформацією Центрального командування США (CENTCOM), під час рейду були знищені також Абдалла Дхія аль-Хардані та Абд аль-Рахман Дхія Завба аль-Хардані, які були пов’язані з діяльністю ІДІЛ.
При цьому цивільні — троє жінок і троє дітей, які перебували поблизу, не постраждали.
У Пентагоні зазначали, що попри втрату контрольованих територій, ІДІЛ залишається активною підпільною мережею й становить загрозу безпеці в різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході та в Африці.