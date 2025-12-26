Уночі проти 26 грудня США здійснили військову операцію проти угруповання ІДІЛ на північному заході Нігерії.

Про це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив у власній соцмережі Х.

Удар США по бойовиках ІДІЛ у Нігерії: що відомо

Трамп наголосив, що удар був завданий за його прямим наказом як головнокомандувача.

За його словами, ціллю атаки стали бойовики ІДІЛ, які були причетні до серії нападів і жорстоких убивств мирного населення, зокрема християн.

— Сьогодні ввечері за моїм наказом як головнокомандувача Сполучені Штати завдали потужного й смертельного удару по терористичній нечисті ІДІЛ на північному заході Нігерії, — написав Трамп.

Президент США заявив, що американські військові виконали серію високоточних ударів.

— Міністерство війни виконало низку ідеальних ударів, завдати яких спроможні тільки Сполучені Штати. Під моїм керівництвом наша країна не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати, — додав він.

Трамп також зазначив, що США й надалі реагуватимуть силою у разі продовження атак бойовиків на цивільне населення.

Раніше Сполучені Штати заявляли про ліквідацію одного з ватажків терористичного угруповання ІДІЛ — Дхії Завби Мусліха аль-Хардані — та двох його синів під час спеціальної операції в Сирії.

За інформацією Центрального командування США (CENTCOM), під час рейду були знищені також Абдалла Дхія аль-Хардані та Абд аль-Рахман Дхія Завба аль-Хардані, які були пов’язані з діяльністю ІДІЛ.

При цьому цивільні — троє жінок і троє дітей, які перебували поблизу, не постраждали.

У Пентагоні зазначали, що попри втрату контрольованих територій, ІДІЛ залишається активною підпільною мережею й становить загрозу безпеці в різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході та в Африці.

