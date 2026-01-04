Истребители Великобритании и Франции нанесли совместный авиаудар по позициям террористической группировки ИГИЛ в Сирии, поразив подземный объект, который использовался для хранения оружия и взрывчатки.

Об этом сообщило правительство Великобритании.

Совместный удар по объекту ИГИЛ в Сирии 4 января: что известно

Вечером субботы, 3 января, истребители Typhoon FGR4 Королевских ВВС при поддержке самолета-заправщика Voyager присоединились к французским самолетам и нанесли совместный удар по целям. Для поражения были применены высокоточные управляемые авиабомбы Paveway IV.

Сейчас смотрят

Тщательный анализ разведывательных данных выявил подземный объект в горной местности в нескольких милях к северу от Пальмиры.

По имеющейся информации, боевики ИГИЛ использовали его как хранилище для вооружения и взрывчатых материалов. Гражданской застройки вокруг этой территории нет.

Предварительные результаты свидетельствуют об успешном уничтожении доступных туннелей объекта.

Угроз для гражданского населения не зафиксировано, все самолеты безопасно вернулись на базы.

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что операция демонстрирует готовность Лондона действовать вместе с союзниками для недопущения возрождения ИГИЛ и его насильственной идеологии.

Ранее Соединенные Штаты провели военную операцию против боевиков ИГИЛ на северо-западе Нигерии, нанеся серию высокоточных ударов по позициям террористов.

В Вашингтоне заявляли, что такие действия направлены на уничтожение ячеек ИГИЛ и предотвращение атак против мирного населения.