Трамп показав фото Мадуро після затримання і розкрив деталі операції у Венесуелі
- Дональд Трамп опублікував фото затриманого Ніколаса Мадуро на борту корабля USS Iwo Jima та розкрив деталі спецоперації, яку він порівняв із видовищним телешоу.
- За словами президента США, американські військові штурмували укріплену резиденцію-фортецю Мадуро, не давши йому встигнути скористатися броньованою зоною безпеки.
Президент США Дональд Трамп оприлюднив фотографію, на якій лідера Венесуели Ніколаса Мадуро везуть на борту корабля USS Iwo Jima дорогою до Нью-Йорка.
Відповідне фото глава Білого дому оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.
Фото Мадуро на борту американського корабля
На опублікованих кадрах Ніколас Мадуро одягнений у сіру кофту та спортивні штани. На фото можна помітити, що у нього зав’язані очі, одягнуті наручники та великі навушники.
Трамп заявив, що Мадуро і його дружина перебувають на борту авіаносця USS Iwo Jima і прямують до Нью-Йорка.
За словами американського президента, операція США у Венесуелі вдалося провести після декількох днів затримок, пов’язаних з погодними умовами. Він зазначив, що США планували здійснити це чотири дні тому, але тоді погода не була ідеальною.
Водночас Трамп звернув увагу, що американські військові захопили Мадуро у добре охоронюваному житловому будинку, який більше схожий на фортецю. Там були сталеві двері, так звана захисна зона, яка повністю покрита сталлю, сказав президент США.
– Він не зміг закрити цю зону. Він намагався проникнути всередину. Але його так швидко оточили, що він не встиг туди потрапити, – пояснив Трамп.
Як стверджує президент, США були готові, адже в американських військових були величезні паяльні лампи та все інше, що потрібно, щоб пробити цю сталь, але це не знадобилося.
Крім цього, Трамп заявив, що спостерігав за операцією американських військових у Венесуелі зі свого маєтку Мар-а-Лаго як за телешоу.
– Справжні військові сказали мені, що жодна інша країна на Землі не може виконати такий маневр. Ви тільки бачили б, що сталося. Я буквально спостерігав за цим, ніби дивився телешоу. Вони просто вдерлися всередину, крізь сталеві двері, які були встановлені там саме для цієї мети. Їх вибили за лічені секунди. Я ніколи не бачив нічого подібного, – сказав він.
За словами Трампа. за тиждень до операції він особисто розмовляв із Мадуро й закликав його здатися. Президент США заявив, що Мадуро є диктатором на батьківщині, тому венесуельці святкували його затримання.
Вранці 3 січня американський президент Дональд Трамп підтвердив початок операції у Венесуелі, у рамках якої військові США схопили Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес.