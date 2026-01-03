Президент США Дональд Трамп оприлюднив фотографію, на якій лідера Венесуели Ніколаса Мадуро везуть на борту корабля USS Iwo Jima дорогою до Нью-Йорка.

Відповідне фото глава Білого дому оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Фото Мадуро на борту американського корабля

На опублікованих кадрах Ніколас Мадуро одягнений у сіру кофту та спортивні штани. На фото можна помітити, що у нього зав’язані очі, одягнуті наручники та великі навушники.

Трамп заявив, що Мадуро і його дружина перебувають на борту авіаносця USS Iwo Jima і прямують до Нью-Йорка.

За словами американського президента, операція США у Венесуелі вдалося провести після декількох днів затримок, пов’язаних з погодними умовами. Він зазначив, що США планували здійснити це чотири дні тому, але тоді погода не була ідеальною.

Водночас Трамп звернув увагу, що американські військові захопили Мадуро у добре охоронюваному житловому будинку, який більше схожий на фортецю. Там були сталеві двері, так звана захисна зона, яка повністю покрита сталлю, сказав президент США.

– Він не зміг закрити цю зону. Він намагався проникнути всередину. Але його так швидко оточили, що він не встиг туди потрапити, – пояснив Трамп.

Як стверджує президент, США були готові, адже в американських військових були величезні паяльні лампи та все інше, що потрібно, щоб пробити цю сталь, але це не знадобилося.

Крім цього, Трамп заявив, що спостерігав за операцією американських військових у Венесуелі зі свого маєтку Мар-а-Лаго як за телешоу.

– Справжні військові сказали мені, що жодна інша країна на Землі не може виконати такий маневр. Ви тільки бачили б, що сталося. Я буквально спостерігав за цим, ніби дивився телешоу. Вони просто вдерлися всередину, крізь сталеві двері, які були встановлені там саме для цієї мети. Їх вибили за лічені секунди. Я ніколи не бачив нічого подібного, – сказав він.

За словами Трампа. за тиждень до операції він особисто розмовляв із Мадуро й закликав його здатися. Президент США заявив, що Мадуро є диктатором на батьківщині, тому венесуельці святкували його затримання.

Вранці 3 січня американський президент Дональд Трамп підтвердив початок операції у Венесуелі, у рамках якої військові США схопили Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес.

Джерело : CNN