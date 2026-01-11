11 січня сили Центрального командування США (CENTCOM) разом з арміями партнерів завдали масштабних ударів по кількох об’єктах терористичного угруповання “Ісламська держава” (ІДІЛ) у Сирії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні CENTCOM.

Удари США по ІДІЛ у Сирії: що відомо

У CENTCOM зазначили, що удари стали частиною операції Hawkeye Strike, розпочатої 19 грудня 2025 року за вказівкою президента США Дональда Трампа.

Операція стала відповіддю на смертельний напад ІДІЛ у Пальмірі 13 грудня 2025 року, внаслідок якого загинули двоє американських військовослужбовців та цивільний перекладач.

У військовому командуванні США наголосили:

— Сьогоднішні удари були спрямовані проти ІДІЛ по всій Сирії в межах нашого постійного зобов’язання викорінити ісламський тероризм, запобігти майбутнім атакам та захистити американські й партнерські сили в регіоні.

У CENTCOM також заявили, що сили США та коаліції продовжать переслідувати терористів, які намагаються завдати шкоди американським військовим та їхнім союзникам.

Раніше Центральне командування США повідомляло про ліквідацію одного з ватажків ІДІЛ — Дхії Завбу Мусліха аль-Хардані та двох його синів — під час спецоперації в Сирії.

Троє жінок і троє дітей, які під час тієї операції перебували в зоні ураження, поранень не зазнали.

Командувач CENTCOM генерал Ерік Курілла заявляв про невпинне переслідування терористів ІДІЛ у будь-якій точці світу.

Він наголошував на прагненні США й партнерів до остаточної поразки угруповання, яке й надалі становить загрозу регіональній та міжнародній безпеці.

Фото: Командування Повітряних сил НАТО