11 января силы Центрального командования США (CENTCOM) совместно с армиями партнеров нанесли масштабные удары по нескольким объектам террористической группировки “Исламское государство” (ИГИЛ) в Сирии.

Об этом говорится в официальном сообщении CENTCOM.

Удары США по ИГИЛ в Сирии: что известно

В CENTCOM отметили, что удары стали частью операции Hawkeye Strike, начатой 19 декабря 2025 года по указанию президента США Дональда Трампа.

Операция стала ответом на смертельное нападение ИГИЛ в Пальмире 13 декабря 2025 года, в результате которого погибли два американских военнослужащих и гражданский переводчик.

В военном командовании США подчеркнули:

— Сегодняшние удары были направлены против ИГИЛ по всей Сирии в рамках нашего постоянного обязательства искоренить исламский терроризм, предотвратить будущие атаки и защитить американские и партнерские силы в регионе.

В CENTCOM также заявили, что силы США и коалиции продолжат преследовать террористов, которые пытаются нанести ущерб американским военным и их союзникам.

Ранее Центральное командование США сообщало о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ — Дхии Завбу Муслиха аль-Хардани и двух его сыновей — во время спецоперации в Сирии.

Три женщины и трое детей, которые во время той операции находились в зоне поражения, ранений не получили.

Командующий CENTCOM генерал Эрик Курилла заявлял о непрерывном преследовании террористов ИГИЛ в любой точке мира.

Он подчеркнул стремление США и партнеров к окончательному разгрому группировки, которая по-прежнему представляет угрозу региональной и международной безопасности.

Фото: Командование Воздушных сил НАТО