Перша леді Кіпру Філіппа Карсера вирішила скласти повноваження члена керівного комітету благодійного фонду на тлі звинувачень у корупції.

Про це вона написала у себе в Facebook.

Відставка першої леді Кіпру: що відомо

Філіппа Карсера наголосила, що ще оголосить про свою відставку офіційно на засіданні комітету Незалежного агентства соціальної підтримки (AFKS), однак звертає увагу, що протягом останніх днів у соціальних мережах триває “невпинна атака” на неї та її родину.

Вона додала, що вже звернулася за юридичною консультацією.

Зауважимо, що напередодні рішення першої леді у мережі Х з’явилось таємно записане відео, яке містить змонтовані фрагменти із зафіксованими на камеру високопосадовцями, які, ймовірно, описують способи обходу обмежень на фінансування виборчих кампаній за допомогою готівкових пожертв.

Крім іншого, вони обговорювали схему, що дозволяє бізнесменам отримати доступ до президента та першої леді.

Видання Politico пише, що в одному з епізодів цих відео згадується допомога росіянам в уникненні санкцій ЄС.

Також там заявляють, що соціальні внески компаній через фонд AFKS, яким керує перша леді, використали задля отримання преференцій.

В уряді уже заперечили ці звинувачення та назвали їх гібридною діяльністю, яка спрямована на завдання шкоди іміджу країни.

Кіпрське інформаційне агентство пише, що Кіпр звернувся по допомогу до спеціалізованих команд зі США, Ізраїлю, Великої Британії та Франції для розслідування походження відео та встановлення його авторів.

Місцеві ЗМІ зауважують, що тим часом політичні партії, які виступають за коаліційний уряд країни, уже розглядають можливість відкликання своєї підтримки.

Нагадаємо, парламентські вибори на Кіпрі мають відбутися у травні. Наступні президентські вибори заплановані на 2028 рік.

Раніше повідомлялось, що Кіпр офіційно перебрав головування в Раді ЄС.

