Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що протягом головування його країни в Раді ЄС підтримка України залишатиметься одним із головних напрямів роботи Євросоюзу.

Про це Христодулідіс повідомив у соцмережі Х.

Кіпр зробить підтримку України пріоритетом свого головування в Раді ЄС

За словами Христодулідіса, повномасштабне вторгнення Росії в Україну продемонструвало необхідність посилення європейської архітектури безпеки, оборонної готовності ЄС та його здатності захищати власних громадян і інтереси.

Президент Кіпру наголосив, що країна добре розуміє наслідки вторгнення та окупації, тому питання підтримки України не може бути другорядним.

Упродовж шести місяців кіпрського головування ця тема залишатиметься серед ключових на європейському порядку денному.

Також Кіпр пообіцяв сприяти впровадженню “білої книги” щодо майбутнього європейської оборони та реалізації дорожньої карти з досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

Христодулідіс зазначив, що Європейський Союз має діяти рішуче та амбітно у відповідь на сучасні безпекові виклики.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що головування Кіпру в Раді ЄС у першій половині 2026 року може стати історичним для євроінтеграційного шляху України, зокрема в контексті відкриття переговорних кластерів.

Під час спільного пресбрифінгу з Нікосом Христодулідісом у Києві Зеленський зазначав, що розраховує на прогрес у переговорах про вступ України до ЄС та на подальшу підтримку з боку Кіпру.

