Сьогодні, 23 січня, близько 4 годин ранку в результаті атаки безпілотників зайнялася пожежа на нафтобазі в Пензі.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra із посиланням на губернатора Пензенської області Олега Мельниченка.

Атака на нафтобазу у Пензі: що відомо

– Близько 4 години ранку в результаті атаки БпЛА сталося загоряння на нафтобазі в Пензі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки, в тому числі – 46 співробітників і 14 одиниць техніки, – розповів російський губернатор.

Зараз дивляться

Російське Міноборони повідомляє, що вночі над територією РФ начебто збили 12 українських дронів, зокрема: 7 БпЛА – над територією Бєлгородської області, 2 – над територією Воронезької області, і по одному над Брянською, Пензенською та Астраханською областями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 430-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.