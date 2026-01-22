Сили оборони України уразили низку об’єктів протиповітряної оборони (ППО) російських військ та нафтовий термінал Таманьнафтогаз.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження об’єктів ППО і нафтотерміналу РФ

Як розповіли у Генштабі, у ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу Таманьнафтогаз. Він розташований у населеному пункті Волна Краснодарського краю Росії та залучений у забезпеченні окупаційної армії.

Там зафіксовано влучання в ціль, внаслідок чого відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється, додали українські військовослужбовці.

Водночас уражено низку ворожих об’єктів у тимчасово окупованому українському Криму. Зокрема, зафіксовано влучання:

у радіолокаційну станцію 59Н6-Е Противник-ГЕ (населений пункт Лібкнехтівка);

радіолокаційну станцію 55Ж6 Небо-У (місто Євпаторія);

радіолокаційну станцію 55Ж6М Небо-М (населений пункт Русаківка).

Ступінь збитків уточнюється, розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, уражено низку об’єктів Росії на інших тимчасово окупованих територіях. Серед них:

склад зберігання безпілотників (населений пункт Новогригорівка, розташований на ТОТ Херсонської області);

командно-спостережний пункт роти 76 десантно-штурмової дивізії та зосередження живої сили РФ зі складу 74 ОМСБр (Селидове, ТОТ Донецької області).

Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення РФ у Дебальцевому Донецької області. У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію про ураження складу з подальшою масштабною детонацією.

Там додали, що Сили оборони України надалі системно здійснюватимуть дії, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

