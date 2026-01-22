Сили оборони уразили низку об’єктів ППО РФ і нафтотермінал Таманьнафтогаз
- Сили оборони України завдали успішних ударів по нафтовому терміналу Таманьнефтегаз у Краснодарському краї та низці важливих радіолокаційних станцій у тимчасово окупованому Криму.
- Окрім об'єктів ППО, ураження зазнали склади боєприпасів і безпілотників, а також пункти управління та скупчення живої сили РФ на інших окупованих територіях.
Сили оборони України уразили низку об’єктів протиповітряної оборони (ППО) російських військ та нафтовий термінал Таманьнафтогаз.
Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Ураження об’єктів ППО і нафтотерміналу РФ
Як розповіли у Генштабі, у ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу Таманьнафтогаз. Він розташований у населеному пункті Волна Краснодарського краю Росії та залучений у забезпеченні окупаційної армії.
Там зафіксовано влучання в ціль, внаслідок чого відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється, додали українські військовослужбовці.
Водночас уражено низку ворожих об’єктів у тимчасово окупованому українському Криму. Зокрема, зафіксовано влучання:
- у радіолокаційну станцію 59Н6-Е Противник-ГЕ (населений пункт Лібкнехтівка);
- радіолокаційну станцію 55Ж6 Небо-У (місто Євпаторія);
- радіолокаційну станцію 55Ж6М Небо-М (населений пункт Русаківка).
Ступінь збитків уточнюється, розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.
Крім того, уражено низку об’єктів Росії на інших тимчасово окупованих територіях. Серед них:
- склад зберігання безпілотників (населений пункт Новогригорівка, розташований на ТОТ Херсонської області);
- командно-спостережний пункт роти 76 десантно-штурмової дивізії та зосередження живої сили РФ зі складу 74 ОМСБр (Селидове, ТОТ Донецької області).
Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення РФ у Дебальцевому Донецької області. У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію про ураження складу з подальшою масштабною детонацією.
Там додали, що Сили оборони України надалі системно здійснюватимуть дії, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.