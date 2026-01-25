Рейси скасовують, млн людей без світла: у США продовжує лютувати сніговий шторм
- У неділю станом на 21:15 за київським часом, понад 1 млн споживачів у США залишилися без світла.
- Також понад 10 800 рейсів у США, запланованих на неділю, було скасовано.
- Така ситуація у східних та південних штатах виникла через сніговий шторм.
Снігова буря у США: наслідки
У неділю негода паралізувала східні та південні штати. Снігопади, крижаний дощ і небезпечно низькі температури призвели до відключень електроенергії, також понад 10 тис. авіарейсів було скасовано, пише Reuters.
За даними PowerOutage.us, у неділю станом на 21:15 за київським часом, понад 1 млн споживачів у США залишилися без світла, зокрема щонайменше 330 тис. у Теннессі та понад 100 тис. у Міссісіпі та Луїзіані.
Серед інших штатів, які постраждали – Техас, Кентуккі, Джорджія, Західна Вірджинія та Алабама.
За інформацією веб-сайту FlightAware, що відстежує рейси, понад 10 800 рейсів у США, запланованих на неділю, було скасовано.
Президент США Дональд Трамп назвав шторм історичним та затвердив федеральні декларації про надзвичайний стан у Південній Кароліні, Вірджинії, Теннессі, Джорджії, Північній Кароліні, Меріленді, Арканзасі, Кентуккі, Луїзіані, Міссісіпі, Індіані та Західній Вірджинії.
Нагадаємо, що у суботу сімнадцять штатів і округ Колумбія через погодні умови оголоси надзвичайну ситуацію. Вранці 25 січня повідомлялось, що через потужний шторм у США скасували 12 тисяч рейсів.