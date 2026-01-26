Командування Збройних сил РФ готує заміну командувачу Чорноморського флоту Сергію Пінчуку через системні провали в обороні та низьку ефективність протидії українським морським дронам.

Про це повідомив партизанський рух Атеш.

Заміна командувача Чорноморського флоту РФ: що відомо

За даними Атеш, у середовищі російських офіцерів активно обговорюється можливе звільнення чинного командувача Чорноморського флоту адмірала Сергія Пінчука.

Причиною називають системні провали з посиленням безпеки баз і кораблів, а також вкрай низьку ефективність заходів із протидії українським безекіпажним катерам.

За інформацією агентів руху зі штабу флоту, серед можливих кандидатів на заміну розглядають першого заступника командувача — віцеадмірала Ільдара Ахмерова.

Додатковим підтвердженням цього стало нещодавнє прибуття високопоставленого керівництва з Москви до штабу Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.

Такі візити, стверджують партизани, зазвичай пов’язані з внутрішніми з’ясуванням обставин та підготовкою до кадрових рішень.

У партизанському русі Атеш відзначили, що з 2022 року системно ведуть розвідку суден, військових частин і баз Чорноморського флоту РФ у Криму та Новоросійську.

За їхніми даними, внутрішні доповіді російського командування фіксують запізніле реагування військових та неспрацювання систем виявлення під час атак українських морських дронів.

Саме ці факти, зазначають у русі, стали підставою для порушення питання про зміну командування на вищому рівні.

