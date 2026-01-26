Командование Вооруженных сил РФ готовит замену командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку из-за системных провалов в обороне и низкой эффективности противодействия украинским морским дронам.

Об этом сообщило партизанское движение Атеш.

Замена командующего Черноморским флотом РФ: что известно

По данным Атеш, в среде российских офицеров активно обсуждается возможное увольнение действующего командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука.

Причиной называют системные провалы в обеспечении безопасности баз и кораблей, а также крайне низкую эффективность мер по противодействию украинским беспилотным катерам.

По информации агентов движения из штаба флота, среди возможных кандидатов на замену рассматривают первого заместителя командующего — вице-адмирала Ильдара Ахмерова.

Дополнительным подтверждением этого стало недавнее прибытие высокопоставленного руководства из Москвы в штаб Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Такие визиты, утверждают партизаны, обычно связаны с внутренними разбирательствами и подготовкой к кадровым решениям.

В партизанском движении Атеш отметили, что с 2022 года системно ведут разведку судов, воинских частей и баз Черноморского флота РФ в Крыму и Новороссийске.

По их данным, внутренние доклады российского командования фиксируют запоздалое реагирование военных и несрабатывание систем обнаружения во время атак украинских морских дронов.

Именно эти факты, отмечают в движении, стали основанием для поднятия вопроса об изменении командования на высшем уровне.

