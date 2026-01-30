Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив згоду Кремля на так зване енергетичне перемир’я, але лише до 1 лютого, попри заяви президента США Дональда Трампа про мораторій на удари протягом тижня.

Заяву Пєскова цитують російські пропагандистські видання.

Пєсков про енергетичне перемир’я до 1 лютого

Як стверджує речник Путіна, Росія погодилася утриматися від ударів по Києву до 1 лютого після особистого прохання американського президента Дональда Трампа.

Пєсков стверджує, що Москва ухвалила відповідне рішення нібито “”для створення сприятливих умов для переговорів”.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили, що протягом 1-3 лютого очікуються сильні морози до –30°C в Україні, згідно з прогнозами синоптиків Укргідрометцентру. Саме тоді закінчується оголошене енергетичне перемир’я.

Енергетичне перемир’я між Україною і РФ

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах протягом тижня, особливо під час сильних морозів. Очільник Білого дому зазначив, що Кремль нібито відповів згодою.

30 січня президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією. За його словами, не було прямих домовленостей між Україною та РФ щодо енергетичного перемир’я, але Київ готовий до дзеркальних кроків.

Як стверджує Зеленський, це питання обговорювалось в Абу-Дабі. Президент України зазначив, що розраховує на виконання домовленостей.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що оголошений президентом США Дональдом Трампом тижневий мораторій на удари Росії по Україні може бути вигідний Кремлю для накопичення ракет і безпілотників.

