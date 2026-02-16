З 20 лютого Польща офіційно виходить з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін, і готується до їхнього виробництва та зберігання для посилення обороноздатності країни.

Про це заявила заступниця голови парламентської комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська.

Вихід Польщі з Оттавської конвенції: що відомо

Після завершення шестимісячної процедури денонсації 20 лютого Польща припиняє дію зобов’язань за Оттавською конвенцією, яка забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін.

Заступниця голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська в інтерв’ю Польському радіо заявила, що вважає це рішення виправданим з огляду на безпекові виклики.

За її словами, досвід України показав ефективність протипіхотних мін у стримуванні наступу противника.

Вона зазначила, що на початку повномасштабного вторгнення українські військові використали мільйони мін, що суттєво уповільнило просування російських сил.

Клюзік-Ростковська зазначила, що в разі будь-якого збройного конфлікту такі міни все одно з’явилися б на польській території, а ключове питання полягає в тому, чиї саме це були б міни — ворожі чи власні.

Водночас вона наголосила, що наразі зарано говорити про обсяги виробництва та місця зберігання протипіхотних мін, а особливу увагу необхідно приділити підготовці персоналу.

Нагадаємо, що Оттавська конвенція забороняє використання, зберігання, виробництво та передачу протипіхотних мін.

Документ був ухвалений у 1997 році та набув чинності у 1999-му.

Процедура виходу з конвенції передбачає офіційне повідомлення генерального секретаря ООН.

Після цього діє шестимісячний перехідний період, по завершенню якого зобов’язання, накладені конвенцією, для держави припиняються.

Після денонсації країна юридично отримує право знову виробляти, зберігати та використовувати протипіхотні міни в межах власної оборонної політики.

