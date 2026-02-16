С 20 февраля Польша официально выходит из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, и готовится к их производству и хранению для усиления обороноспособности страны.

Об этом заявила заместитель главы парламентской комиссии национальной обороны Йоанна Клюзик-Ростковская.

Выход Польши из Оттавской конвенции: что известно

После завершения шестимесячной процедуры денонсации 20 февраля Польша прекращает действие обязательств по Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин.

Заместитель главы парламентской комиссии национальной обороны Йоанна Клюзик-Ростковская в интервью Польскому радио заявила, что считает это решение оправданным с учетом вызовов безопасности.

По ее словам, опыт Украины показал эффективность противопехотных мин в сдерживании наступления противника. Она отметила, что в начале полномасштабного вторжения украинские военные использовали миллионы мин, что существенно замедлило продвижение российских сил.

Клюзик-Ростковская отметила, что в случае любого вооруженного конфликта такие мины все равно появились бы на польской территории, а ключевой вопрос заключается в том, чьи именно это были бы мины — вражеские или собственные.

В то же время она подчеркнула, что пока рано говорить об объемах производства и местах хранения противопехотных мин, а особое внимание необходимо уделить подготовке персонала.

Напомним, что Оттавская конвенция запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин.

Документ был принят в 1997 году и вступил в силу в 1999-м.

Процедура выхода из конвенции предусматривает официальное уведомление генерального секретаря ООН.

После этого действует шестимесячный переходный период, по завершении которого обязательства, наложенные конвенцией, для государства прекращаются.

После денонсации страна юридически получает право вновь производить, хранить и использовать противопехотные мины в рамках собственной оборонной политики.

