Після завершення третього раунду ядерних переговорів між США та Іраном у Женеві президент США Дональд Трамп отримав закритий брифінг щодо варіантів силового сценарію проти Тегерана.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на американського посадовця та джерело, обізнане з перебігом зустрічі.

Військовий брифінг для Трампа: що відомо

За даними Axios, командувач Центрального командування ЗС США адмірал Бред Купер у четвер доповів Дональду Трампу про можливі варіанти військових дій проти Ірану.

Це перший такий брифінг від керівника CENTCOM для Трампа з моменту загострення кризи у відносинах з Іраном у грудні минулого року.

За інформацією джерел, у зустрічі також брав участь голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Axios зазначає, що третій раунд переговорів у Женеві багато представників адміністрації Трампа розглядали як останній дипломатичний шанс перед можливим переходом до силового сценарію.

Попри те, що високопоставлений американський чиновник назвав переговори “позитивними”, жодних конкретних домовленостей оприлюднено не було.

Водночас Трамп уже наказав здійснити масштабне нарощування американської військової присутності на Близькому Сході і розглядає можливість початку військової кампанії проти Ірану.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що переговори у Женеві дозволили досягти взаєморозуміння з окремих питань, однак залишили серйозні прогалини в інших аспектах ядерної програми.

За словами Арагчі та міністра закордонних справ Оману Бадра Альбусаїді, наступними етапами процесу стануть консультації у Вашингтоні та Тегерані, а згодом — технічні переговори експертів у Відні.

Іран також анонсував четвертий раунд переговорів, який має відбутися найближчим часом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито відновлює ядерні амбіції, та наголосив, що Сполучені Штати не дозволять Тегерану отримати ядерну зброю.

За його словами, Вашингтон надає перевагу дипломатії, однак виключає будь-яку можливість появи в Ірану ядерного арсеналу.

