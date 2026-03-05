Китай звернувся до нафтопереробних заводів із проханням призупинити підписання нових контрактів на експорт палива та спробувати скасувати вже укладені поставки.

КНР закликає заводи призупинити експорт нафти через війну на Близькому Сході

Як пише Reuters, посилаючись на власні джерела, через проблеми з поставками, які спричинила війна в Ірані, виробництво нафтопереробних заводів обмежено.

Тож Китай звернувся до заводів із запитом призупинити експорт нафти. Ці рекомендації не поширюються на заправку реактивним паливом для міжнародних рейсів, бункерування під заставу або постачання до Гонконгу чи Макао.

Як зазначає видання, зниження експорту з Китаю, одного з найбільших експортерів палива в Азії, ймовірно, ще більше скоротить постачання палива в регіоні, що призведе до більшого зростання маржі переробки.

Згідно з даними LSEG про ціни, 5 березня рентабельність переробки дизельного палива коливалася на трирічному максимумі близько $49 за барель, тоді як ціни на крек-паливо для реактивних двигунів перевищували $55 за барель.

Наразі ціни на дизельне паливо в Китаї вже зросли на 13,5%, бензин — на 11%.

За словами джерел, враховуючи, що більшість березневого експорту вже зафіксовано, а відкликання вантажів ускладнене, очікується, що нова директива скоротить експорт, починаючи з квітня.

