Китай просит заводы приостановить экспорт нефти из-за войны в Иране — СМИ
- По меньшей мере два китайских основных нефтеперерабатывающих завода из-за проблем с поставками сократили производство.
- Исходя из-за этой динамики, вызванной войной в Иране, Китай призывает нефтеперерабатывающие компании приостановить заключение экспортных контрактов.
- Цены на топливо в КНР уже выросли – на 13,5% на дизельное топливо и на 11% на бензин.
Китай обратился к нефтеперерабатывающим заводам с просьбой приостановить подписание новых контрактов на экспорт топлива и отменить уже заключенные поставки.
КНР призывает заводы приостановить экспорт нефти из-за войны на Ближнем Востоке
Как пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники, из-за проблем с поставками, вызванных войной в Иране, производство нефтеперерабатывающих заводов ограничено.
По этой причине Китай обратился к заводам с запросом приостановить экспорт нефти. Эти рекомендации не распространяются на заправку реактивным топливом для международных рейсов, бункеровку под залог или поставку в Гонконг или Макао.
Как отмечает издание, снижение экспорта из Китая, одного из крупнейших экспортеров топлива в Азии, вероятно еще больше сократит поставки топлива в регион, что приведет к большему росту маржи переработки.
Согласно данным LSEG о ценах, 5 марта рентабельность переработки дизельного топлива колебалась на трехлетнем максимуме около $49 за баррель, в то время как цены на крек-топливо для реактивных двигателей превышали $55 за баррель.
В настоящее время цены на дизельное топливо в Китае уже выросли на 13,5%, на бензин — на 11%.
По словам источников, учитывая, что большинство мартовского экспорта уже зафиксировано, а отзыв грузов затруднен, ожидается, что новая директива сократит экспорт, начиная с апреля.