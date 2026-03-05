Китай обратился к нефтеперерабатывающим заводам с просьбой приостановить подписание новых контрактов на экспорт топлива и отменить уже заключенные поставки.

КНР призывает заводы приостановить экспорт нефти из-за войны на Ближнем Востоке

Как пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники, из-за проблем с поставками, вызванных войной в Иране, производство нефтеперерабатывающих заводов ограничено.

По этой причине Китай обратился к заводам с запросом приостановить экспорт нефти. Эти рекомендации не распространяются на заправку реактивным топливом для международных рейсов, бункеровку под залог или поставку в Гонконг или Макао.

Как отмечает издание, снижение экспорта из Китая, одного из крупнейших экспортеров топлива в Азии, вероятно еще больше сократит поставки топлива в регион, что приведет к большему росту маржи переработки.

Согласно данным LSEG о ценах, 5 марта рентабельность переработки дизельного топлива колебалась на трехлетнем максимуме около $49 за баррель, в то время как цены на крек-топливо для реактивных двигателей превышали $55 за баррель.

В настоящее время цены на дизельное топливо в Китае уже выросли на 13,5%, на бензин — на 11%.

По словам источников, учитывая, что большинство мартовского экспорта уже зафиксировано, а отзыв грузов затруднен, ожидается, что новая директива сократит экспорт, начиная с апреля.

