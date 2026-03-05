Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським доти, доки з Європейською комісією не буде скоординовано позиції щодо нафтопроводу Дружба.

Фіцо назвав умову зустрічі з Зеленським

У відеозаяві, оприлюдненій на платформі X, Роберт Фіцо повідомив, що він все ще зацікавлений в особистій зустрічі з українським президентом, однак спочатку хоче координації з Єврокомісією щодо нафтопроводу Дружба.

– Я казав, що зацікавлений у зустрічі із президентом Зеленським. Але цьому має передувати зустріч з президенткою Європейської комісії. У вівторок я збираюся в Париж на “ядерний форум”. І тоді ми спробуємо організувати зустріч з головою Єврокомісії – впродовж цих днів, коли я перебуватиму у Франції, – заявив Фіцо.

Глава словацького уряду додав, що Братислава та Брюссель мають разом “тиснути” на Зеленського у питанні відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

– Ми повинні тиснути на президента Зеленського, щоб він дозволив інспекцію на місці, і далі тиснути, щоб він пустив нафту через свою територію. Тому що він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки, він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн, – сказав він.

Крім того, Фіцо зазначив, що місце потенційної зустрічі із Зеленським не узгоджене, а загалом вона є безглуздою, допоки Україна “демонстративно” не відновлює нафтопровід.

Нагадаємо, що 27 лютого під час телефонної розмови Фіцо і Зеленський домовилися про зустріч. Україна запропонувала Фіцо 6 або 9 березня здійснити візит.

Глава нашої держави згодом зауважив, що зустріч із Фіцо має відбутися в Україні, а не в іншій державі. Президент наголосив, що питання нафтопроводу Дружба напряму пов’язане з українською територією.

Фіцо дав зрозуміти, що зустріч відбудеться пізніше, адже він очікує переговорів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

4 березня словацький уряд ініціював офіційне розірвання контракту на екстрені постачання електроенергії в Україну, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо назвав взаємним кроком у відповідь на проблеми з транзитом нафти.

Водночас в Укренерго та словацькій компанії SEPS зазначають, що це рішення не загрожує стабільності української енергосистеми.

