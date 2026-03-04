Бельгія встановила заставу у розмірі €10 млн для нафтового танкера Ethera, який затримали в Північному морі через підозру в порушенні санкцій та використанні фальшивих документів.

Про це повідомили в уряді Бельгії.

Затримання танкера “тіньового флоту” РФ: що відомо

За даними бельгійської влади, танкер Ethera входить до так званого тіньового флоту Росії.

Під час перевірки було зафіксовано 45 порушень, більшість із яких стосуються підроблених документів.

Зокрема, встановлено, що судно ходило під фальшивим прапором Гвінеї та використовувало недійсні сертифікати.

Бельгійська влада заявила, що танкер зможе знову вийти в море лише після сплати застави та повторної перевірки.

Інспекція має підтвердити відповідність прапору судна, чинність сертифікатів та усунення технічних порушень.

Затримання танкера відбулося в Північному морі за участі бельгійських військових.

За словами міністра оборони Тео Франкена, на борт судна піднялися військовослужбовці за підтримки французьких сил.

Після цього танкер супроводили до бельгійського порту Зебрюгге, де його офіційно затримали.

Бельгійський мовник VRT повідомив, що судно перебуває під санкціями Європейського Союзу з жовтня 2025 року, а також під санкціями США з липня.

