Жодна угода США з Іраном наразі неможлива без повної безумовної капітуляції Тегерану.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Ультиматум Трампа Ірану: що відомо

Американський президент наголосив, що тільки після капітуляції Ірану союзники та партнери працюватимуть, щоб повернути цю країну “з межі руйнування”.

Зараз дивляться

– Жодної угоди з Іраном не буде, крім безумовної капітуляції! Після цього, а також після вибору прийнятного лідера, ми та багато наших чудових і дуже хоробрих союзників і партнерів будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з межі руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше, – заявив Дональд Трамп.

Президент США висловив думку, що після цього Іран матиме “величне майбутнє” та придумав нову абревіатуру – MIGA (make Iran great again – зробимо Іран знову великим).

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що переходить до нового етапу війни проти Ірану та збільшує інтенсивність ударів по іранських об’єктах.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран нібито прагне переговорів після знищення його ППО та керівництва, проте США вважають такий діалог запізнілим.

1 березня Трамп заявив, що конфлікт в Ірані може тривати “приблизно чотири тижні”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.