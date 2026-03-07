У суботу, 7 березня, Військово-повітряні сили Ізраїлю вперше завдали ударів по іранській нафтовій інфраструктурі в Тегерані та інших містах.

Про це пише The Times of Israel.

Ізраїль завдав ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по іранській нафтовій інфраструктурі в Тегерані.

Про це повідомляють ізраїльські чиновники. Також про це свідчать відеозаписи, опубліковані в соціальних мережах.

– Схоже, що це перший випадок від початку нинішньої війни, коли Ізраїль завдає ударів по національній інфраструктурі Ірану, – пише видання.

За даними Clash Report, удари було також завдано по іранських містах Кухак, Шахран і Кередж (Koohak, Shahran, Karaj).

У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що Іран завдав ударів балістичними ракетами Kheibar Shekan по нафтопереробному заводу в Хайфі.

Як зазначили у КВІР, це було зроблено у відповідь на атаку Ізраїлю по нафтових об’єктах у Тегерані.

Нагадаємо, вчора начальник Генерального штабу ЦАХАЛ Еяль Замір заявив, що Армія оборони Ізраїлю переходить до нового етапу війни проти Ірану.

За його словами, буде збільшено інтенсивність ударів по іранських об’єктах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що 7 березня по Ірану буде нанесено “дуже сильний удар” через його “погану поведінку”.

