У престижному районі Беверлі-Гіллз стався небезпечний інцидент біля будинку співачки Ріанни.

Невідома жінка відкрила вогонь з гвинтівки по маєтку зірки. На момент стрілянини артистка, ймовірно, перебувала всередині будівлі.

Будинок Ріанни обстріляли – що відомо

Подія трапилася у неділю, 8 березня. Повідомлення про постріли надійшло до поліції Лос-Анджелеса о 13:21 за місцевим часом.

Зараз дивляться

За попередніми даними, вогонь вели з автомобіля Tesla білого кольору через дорогу від резиденції. Згідно з аудіозаписами поліцейської диспетчерської служби, було зроблено близько десяти пострілів.

Одна з куль пробила стіну будинку. Після стрілянини зловмисниця намагалася втекти на автівці у південному напрямку, проте правоохоронці спрацювали оперативно. Поліція затримала підозрювану – нею виявилася 30-річна жінка.

Територію навколо маєтку оточили жовтою стрічкою, а рух вулицею поблизу будинку зірки тимчасово перекрили.

Чи постраждала родина Ріанни

Речник поліції Лос-Анджелеса сержант Джонатан де Вера підтвердив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Повідомляється, що сама Ріанна була вдома. Водночас залишається незрозумілим, чи перебували в цей момент у маєтку її партнер, репер A$AP Rocky, та їхні троє дітей: трирічний RZA, дворічний Райот Роуз та пʼятимісячна Рокі Айріш Маєрс.

Джерело, близьке до родини співачки, повідомило журналістам, що з ними все гаразд. Сама Ріанна поки що не коментувала подію офіційно. Мотиви вчинку затриманої жінки наразі з’ясовує слідство.

Це вже не перший інцидент, що загрожував безпеці попзірки. Так, у 2018 році до іншого будинку Ріанни в Голлівуд-Гіллз вдерся 27-річний чоловік.

Зловмисник переліз через паркан і провів у приміщенні близько 12 годин, поки його не знайшла асистентка співачки. Самої Ріанни тоді не було вдома. Порушник отримав десятирічну заборону на наближення до артистки.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.