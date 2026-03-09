Маєток Ріанни обстріляли з гвинтівки, поки зірка була вдома: деталі інциденту в Беверлі-Гіллз
- У Беверлі-Гіллз обстріляли маєток співачки Ріанни.
- По будинку зробили близько десяти пострілів, одна куля пробила стіну.
- Під час стрілянини артистка, ймовірно, перебувала вдома.
У престижному районі Беверлі-Гіллз стався небезпечний інцидент біля будинку співачки Ріанни.
Невідома жінка відкрила вогонь з гвинтівки по маєтку зірки. На момент стрілянини артистка, ймовірно, перебувала всередині будівлі.
Будинок Ріанни обстріляли – що відомо
Подія трапилася у неділю, 8 березня. Повідомлення про постріли надійшло до поліції Лос-Анджелеса о 13:21 за місцевим часом.
За попередніми даними, вогонь вели з автомобіля Tesla білого кольору через дорогу від резиденції. Згідно з аудіозаписами поліцейської диспетчерської служби, було зроблено близько десяти пострілів.
Одна з куль пробила стіну будинку. Після стрілянини зловмисниця намагалася втекти на автівці у південному напрямку, проте правоохоронці спрацювали оперативно. Поліція затримала підозрювану – нею виявилася 30-річна жінка.
Територію навколо маєтку оточили жовтою стрічкою, а рух вулицею поблизу будинку зірки тимчасово перекрили.
Чи постраждала родина Ріанни
Речник поліції Лос-Анджелеса сержант Джонатан де Вера підтвердив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Повідомляється, що сама Ріанна була вдома. Водночас залишається незрозумілим, чи перебували в цей момент у маєтку її партнер, репер A$AP Rocky, та їхні троє дітей: трирічний RZA, дворічний Райот Роуз та пʼятимісячна Рокі Айріш Маєрс.
Джерело, близьке до родини співачки, повідомило журналістам, що з ними все гаразд. Сама Ріанна поки що не коментувала подію офіційно. Мотиви вчинку затриманої жінки наразі з’ясовує слідство.
Це вже не перший інцидент, що загрожував безпеці попзірки. Так, у 2018 році до іншого будинку Ріанни в Голлівуд-Гіллз вдерся 27-річний чоловік.
Зловмисник переліз через паркан і провів у приміщенні близько 12 годин, поки його не знайшла асистентка співачки. Самої Ріанни тоді не було вдома. Порушник отримав десятирічну заборону на наближення до артистки.