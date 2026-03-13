Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, але місце зустрічі ще не погоджене через різні позиції США та Росії.

Про це президент Володимир Зеленський розповів журналістам після завершення візиту до Франції.

Місце проведення переговорів не узгоджене – Зеленський

Він нагадав, що переговори планувалися на середу-четвер наступного тижня, проте США попросили перенести їх.

– Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами – через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США, – пояснив президент.

За словами Зеленського, Україна підтвердила готовність делегації прилетіти в Маямі або Вашингтон.

Російська сторона відмовилася летіти до Америки і запропонувала одну з країн – Туреччину або Швейцарію, але американці не погодилися на такий варіант.

– Ми одразу сказали, що готові до зустрічі на наступному тижні, ми готуємось до зустрічі і в Америці, і в Швейцарії, і в Туреччині, і навіть, якщо не побояться, в Еміратах, – заявив він.

Глава держави додав, що проведення переговорів залежить від американської сторони.

Нагадаємо, 10 березня Зеленський повідомив, що тристоронні переговори мали відбутися у вівторок-середу цього тижня в Туреччині, проте американська сторона відклала їх через війну на Близькому Сході.

