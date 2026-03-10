Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона була готова вирушити на зустріч переговорних груп України, США та РФ до Туреччини, однак американська сторона запропонувала перенести її на наступний тиждень.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Зеленський про тристоронні переговори у Туреччині

– Що стосується наших переговорів. Переговори планували провести у вівторок-середу в Туреччині. Я тільки що мав розмову з президентом Ердоганом. Для всіх них також на Близькому Сході війна – це виклик, але тим не менш всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні важливий, що це пріоритет для всіх нас, – розповів президент.

Він зазначив, що українська делегація була готова їхати до Туреччини, проте США відтермінували зустріч.

– Перенесла цю зустріч саме американська сторона, відтермінувала, сказала: Давайте на наступному тижні. Це інформація, яка є на сьогодні, – сказав він.

Зеленський додав, що обговорив із Ердоганом ситуацію навколо Ірану. Він наголосив, що Україна готова ділитися експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя.

Проте, за словами президента, сама Україна потребує захисту – посилення ППО.

– Пан президент зазначив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат, – наголосив Зеленський.

Головні теми тристоронніх переговорів

Володимир Зеленський назвав основні теми тристоронніх переговорів з РФ і США, які мають відбутися наступного тижня.

– Головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятися про зустріч лідерів. Бо далі по цьому плану, особливо все що стосується тематики територій… я не бачу, що без рівня лідерів буде результат, – сказав він.

Раніше Зеленський говорив, що через ситуацію навколо Ірану заплановані на цей тиждень тристоронні переговори делегацій України, США та Росії відтерміновуються.

