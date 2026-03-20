Зустріч України та США 21 березня – Зеленський назвав ключові теми переговорів
- Зустріч делегацій України та США має відбутися 21 березня у Сполучених Штатах.
- Сторони планують обговорити підготовку тристоронніх переговорів, санкції проти Росії та гарантії безпеки для України.
- Українська команда також хоче обговорити зі США підписання угоди про виробництво дронів.
Під час україно-американської зустрічі сторони обговорять підготовку майбутніх тристоронніх переговорів, санкції проти Росії та роботу над договорами між Україною та США щодо гарантій безпеки та відновлення.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, 20 березня, під час спілкування з журналістами.
Двостороння зустріч України та США: що відомо
За словами глави держави, двостороння зустріч України та США має відбутися 21 березня у Сполучених Штатах.
– Будуть підійматися всі питання. Підготовка щодо тристоронньої майбутньої зустрічі. Ми хочемо чітких дат, хоча б приблизно. Усі розуміємо, що ситуація на Близькому Сході, війна, впливає на перенесення цієї дати. Вже не перший раз переноситься тристороння зустріч. Хочеться більшої конкретики з цього, – зазначив президент.
Зеленський додав, що діалог з американською стороною має тривати у тісному форматі, зокрема в частині санкцій проти Росії.
Президент наголосив, що нещодавнє зняття американських санкцій з російської енергетики створює ризики для України, означає “збільшення грошей для Росії” та, як наслідок, веде до “збільшення можливостей РФ на фронті”.
– Це небезпечно. Я вважаю, що ця зустріч з цього погляду також важлива, – зауважив він.
За словами президента, також триватиме робота над двосторонніми документами, які стосуються майбутнього завершення війни, гарантій безпеки та відновлення України.
Політична частина переговорної групи проводитиме перемовини у США, попри небажання російської сторони продовжувати мирний діалог.
Угода зі США щодо виробництва дронів
Президент також зазначив, що українська команда під час майбутньої зустрічі у США може порушити питання підписання угоди про виробництво дронів (Drone Deal).
Зеленський нагадав, що рік тому Україна пропонувала цю угоду Сполученим Штатам, оскільки США є пріоритетним партнером.
За його словами, йдеться про дрони-перехоплювачі, передусім морські, а також далекобійні дрони, які вже пройшли перевірку війною.
Угода також передбачає обмін важливими знаннями та тренування.
– Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером – Сполученими Штатами Америки. Тому, коли президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий. Я думаю, наша переговорна група буде обговорювати і це питання, – сказав глава держави.