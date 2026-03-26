Канада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти танкерів російського тіньового флоту.

Про це міністерка закордонних справ Аніта Ананд заявила перед зустріччю G7 у Франції, повідомили в уряді Канади.

Санкції Канади проти 100 суден тіньового флоту РФ: що відомо

Ананд заявила, що Канада вносить до санкційного списку ще 100 танкерів російського тіньового флоту.

Зараз дивляться

В уряді зазначили, що ці санкції мають підірвати здатність Росії фінансувати свої військові операції проти України.

– Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України та українського народу, який рішуче захищає свої права від руйнівних та агресивних дій Путіна. Доки Росія не припинить свою агресію, Канада продовжуватиме посилювати тиск за допомогою санкцій, у координації зі своїми союзниками та партнерами, – наголосила глава МЗС.

Зеленський подякував Канаді за санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за новий пакет санкцій, який, зокрема, стосується 100 танкерів російського тіньового флоту.

– Нещодавній пакет Канади запроваджує нові сильні санкції проти російського тіньового флоту, зокрема 100 танкерів. Це посилює тиск за жорстоку агресію Росії проти України. Цей санкційний пакет також спрямований проти іранських виробників дронів, – написав Зеленський у мережі Х.

Введені Канадою санкції він назвав “важливими та своєчасними кроками”.

– І Росія, і іранський режим мають відчувати тиск, і їх необхідно зупинити, – наголосив глава держави.

У червні Канада запровадила санкції проти понад 40 організацій з Росії та інших країн та ввела обмежувальні заходи щодо понад 200 суден тіньового флоту РФ.

Загалом Канада вже запровадила санкції проти понад 600 російських суден через їхню участь у перевезенні товарів та виробів на користь РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.