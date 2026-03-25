Російські балтійські порти Приморськ та Усть-Луга призупинили завантаження нафти після потужної атаки безпілотників.

Усть-Луга та Приморськ призупинили роботу через атаку дронів

Російські балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, які є основними експортними нафтовими терміналами, призупинили завантаження сирої нафти та нафтопродуктів 25 березня, пише Reuters, посилаючись на джерела. Це сталося внаслідок атак безпілотників.

Російські чиновники заявили, що в Усть-Лузі спалахнула пожежа. Приморськ, що розташований через Фінську затоку на північ від Усть-Луги, також останніми днями опинився під атакою дронів.

Джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило Reuters, що Усть-Луга була перекрита, а сховища горять. Повідомлень про жертв немає.

Директор Берегової охорони Фінської затоки Юкка-Пекка Лумілахті повідомив Reuters, що пожежу в Приморську не повністю загасили.

– Там досі горить майже так само, як і на початку. Це справді масштабні пожежі, і там величезна кількість диму, – сказав він.

Він також зазначив, що наразі витоку нафти внаслідок атак не було.

Член фінського парламенту та голова комітету з питань оборони Хейкі Аутто розповів агентству Reuters, що у вівторок, коли він приземлився в аеропорту Гельсінкі у Фінляндії, він бачив величезний стовп чорного диму, що піднімався з боку порту Приморськ.

– Атаки безпілотників на балтійські порти є одними з найбільших на сьогодні ударів по російських нафтових експортних об’єктах за чотирирічну війну та, ймовірно, посилять невизначеність на світових нафтових ринках, спричинену конфліктом на Близькому Сході, – пише Reuters.

Нагадаємо, що у ніч на 25 березня Ленінградську область Росії атакували безпілотники — у порту Усть-Луга спалахнула пожежа, водночас українська сторона заявила про успішну спецоперацію по нафтовій інфраструктурі.

