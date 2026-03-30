Іранський завод із виробництва важкої води в Хондабі більше не працює після удару 27 березня.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

МАГАТЕ про завод важкої води в Ірані: що відомо

За даними ЗМІ, іранська влада заявила, що завод важкої води в Хондабі атакували 27 березня. Відповідальність за удар взяв на себе Ізраїль.

У МАГАТЕ підтвердили, що об’єкт зазнав серйозних пошкоджень. Висновки зроблені на основі незалежного аналізу супутникових знімків, а також попередніх знань про інфраструктуру підприємства.

В агентстві також наголосили, що на момент атаки на заводі не було задекларованого ядерного матеріалу.

До слова, на відміну від звичайної H2O, важка вода має формулу D2O. Її можна використовувати як сповільнювач у ядерних реакторах.

Принагідно зауважимо, що в червні МАГАТЕ повідомляло про пошкодження важководного дослідницького реактора в Хондабі (колишній Арак) у провінції Марказі.

За даними агентства, реактор перебував на стадії будівництва, не працював і не містив ядерних матеріалів, тому удар не спричинив радіологічних наслідків.

