Українські ракети уразили підприємство Атлант Аеро в Таганрозі, що виготовляє дрони
- Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству Атлант Аеро у Таганрозі.
- Завод виготовляє дрони Молнія, а також компоненти до БпЛА Оріон.
- У районі виробничих корпусів зафіксовано вибухи та пожежу.
- Також ЗСУ уразили низку цілей на ТОТ: ЗРК Тор і Тунгуска, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів та зосередження живої сили ворога.
Вночі 13 січня підрозділи Сил оборони завдали ударів українськими ракетами по підприємству Атлант Аеро, що у місті Таганрог Ростовської області РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Удар по Атлант Аеро у Таганрозі
Українські військові повідомляють, що підприємство Атлант Аеро проєктує, виготовляє та тестує ударно-розвідувальні дрони типу Молнія, а також компоненти до безпілотників Оріон.
Удар по цьому об’єкту знизить спроможності російського ворога виготовляти безпілотники та послабить можливості агресора бити по цивільних об’єктах на території України, наголосили у Генштабі ЗСУ.
– Ціль уражено – зафіксовано вибухи та пожежу у районі виробничих корпусів. Масштаби збитків уточнюються, – наголосили у Генштабі.
Удари по ворожих цілях на ТОТ
Крім того, Сили оборони завдали ударів по низці цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.
Так, у населеному пункті Черешневе на окупованій частині Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс Тор; у населеному пункті Подспор’є уражено ЗРК Тунгуска. Завдано удару по радіолокаційній станції П-18-2 Прима у населеному пункті Лозуватка та по зосередженню живої сили російського противника у районі Любимівки.
На ТОТ Донецької області завдано удару по складу боєприпасів та живій сили ворога у районі Макіївки. Сили оборони також атакували зенітний ракетний комплекс Тор у Сонячному.
Результати ударів уточнюються.
11 січня українські військові уразили три російські бурові установки корпорації Лукойл в акваторії Каспійського моря.
7 січня Сили оборони вдарили по нафтобазі Осколнефтеснаб у Бєлгородській області та по складу матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованій території Донецької області.