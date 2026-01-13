Вночі 13 січня підрозділи Сил оборони завдали ударів українськими ракетами по підприємству Атлант Аеро, що у місті Таганрог Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по Атлант Аеро у Таганрозі

Українські військові повідомляють, що підприємство Атлант Аеро проєктує, виготовляє та тестує ударно-розвідувальні дрони типу Молнія, а також компоненти до безпілотників Оріон.

Удар по цьому об’єкту знизить спроможності російського ворога виготовляти безпілотники та послабить можливості агресора бити по цивільних об’єктах на території України, наголосили у Генштабі ЗСУ.

– Ціль уражено – зафіксовано вибухи та пожежу у районі виробничих корпусів. Масштаби збитків уточнюються, – наголосили у Генштабі.

Удари по ворожих цілях на ТОТ

Крім того, Сили оборони завдали ударів по низці цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Так, у населеному пункті Черешневе на окупованій частині Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс Тор; у населеному пункті Подспор’є уражено ЗРК Тунгуска. Завдано удару по радіолокаційній станції П-18-2 Прима у населеному пункті Лозуватка та по зосередженню живої сили російського противника у районі Любимівки.

На ТОТ Донецької області завдано удару по складу боєприпасів та живій сили ворога у районі Макіївки. Сили оборони також атакували зенітний ракетний комплекс Тор у Сонячному.

Результати ударів уточнюються.

11 січня українські військові уразили три російські бурові установки корпорації Лукойл в акваторії Каспійського моря.

7 січня Сили оборони вдарили по нафтобазі Осколнефтеснаб у Бєлгородській області та по складу матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Джерело : Генштаб ЗСУ