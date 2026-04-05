Лідер угорської політичної партії Тиса Петер Мадяр назвав майбутні парламентські вибори референдумом щодо місця Угорщини у світі.

Про це він заявив у інтерв’ю з Associated Press.

Петер Мадяр про парламентські вибори

Як пише Associated Press, очільник угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр заявив, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан за останні роки привів країну до повороту на 180 градусів, поставивши під загрозу її західну орієнтацію та водночас зближуючись із Москвою.

За словами лідера Тиси, парламентські вибори в Угорщині, заплановані на 12 квітня, стануть референдумом щодо місця країни у світі.

Мадяр наголосив, що ці вибори визначать, чи продовжить Угорщина рух у напрямку ЄС та демократичних цінностей, чи й надалі зберігатиме нинішній політичний вектор.

Петер Мадяр заявив, що часте використання права вето з боку Віктора Орбана, зокрема під час блокування €90 млрд допомоги від ЄС для України, має радше політичний, ніж практичний характер. На його думку, такі кроки спрямовані на демонстрацію позиції перед прихильниками.

Окремо Мадяр наголосив, що у разі приходу його політичної сили до влади європейські лідери можуть очікувати від Угорщини конструктивної позиції.

Позиція щодо Росії

Крім того, лідер Тиси підкреслив, що його майбутній уряд дотримуватиметься прагматичного підходу щодо Росії.

— Прагматизм означає, що ми не маємо права голосу у внутрішніх справах Росії, а вони не мають права голосу в наших справах. Ми обидві суверенні країни, і ми поважаємо одна одну, але нам не обов’язково любити одна одну, – пояснив він.

Мадяр розкритикував уряд Орбана за відсутність достатньої диверсифікації енергетичних джерел і закликав до розвитку нових маршрутів постачання нафти та газу, зокрема через будівництво відповідної інфраструктури для країни, яка не має виходу до моря.

Водночас він наголосив, що йдеться не про різкий відхід від чинних поставок, а про поступовий і зважений підхід. За його словами, Угорщина не повинна відмовлятися від російської нафти миттєво, однак має раціональніше використовувати ресурси Європейського Союзу.

Нагадаємо, угорська консервативна партія Фідес, яку очолює Віктор Орбан, відстає у рейтингу від Тиси. За даними дослідницького центру 21 Research Centre, 56% виборців підтримують партію Тиса, у той час як – Фідес 37%.

