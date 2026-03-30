Країни Європейського Союзу розглядають кілька сценаріїв дій на випадок, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову переможе на виборах і продовжить блокувати рішення щодо України.

Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатів ЄС.

5 сценаріїв ЄС у разі перемоги Орбана на виборах

За даними джерел, у Євросоюзі обговорюють щонайменше п’ять варіантів реагування на можливу перемогу Орбана.

Зараз дивляться

Перший сценарій передбачає зміну системи голосування. Йдеться про розширення застосування кваліфікованої більшості замість одностайності у питаннях зовнішньої політики чи бюджету.

Це дозволить ухвалювати рішення швидше та зменшить ризик блокування, однак означатиме суттєву трансформацію принципів ЄС.

Другий варіант — так звана багатошвидкісна Європа. У цьому випадку групи держав можуть формувати коаліції та рухатися вперед без участі всіх членів.

Це допоможе обходити блокування, але водночас може послабити єдність союзу.

Третій сценарій — посилення фінансового тиску. ЄС може жорсткіше обмежувати доступ Угорщини до фінансування у разі порушення принципів верховенства права.

Такий механізм уже застосовувався і вважається ефективним інструментом впливу.

Четвертий варіант — позбавлення права голосу. Це передбачено статтею 7 договорів ЄС і може створити політичний тиск на Будапешт, однак для цього потрібна підтримка інших держав, що ускладнює реалізацію.

П’ятий сценарій — виключення Угорщини з ЄС. Водночас дипломати зазначають, що це найрадикальніший і малоймовірний варіант, оскільки подібний механізм фактично не передбачений чинними договорами.

— Повага до верховенства права є важливою для доступу до фондів ЄС, — зазначив єврокомісар Майкл Макграт.

У ЄС занепокоєні діями угорського прем’єра, який неодноразово блокував ключові рішення щодо підтримки України та санкцій проти Росії.

Зокрема, Орбан виступив проти кредиту ЄС для України на €90 млрд та нових обмежень проти РФ.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня.

Дату голосування оголосив президент країни Тамаш Шуйок, вона відповідає конституційним термінам.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.