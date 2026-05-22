НПЗ у Нижньогородській області частково зупинив роботу після атаки дронів
- Один із найбільших НПЗ Росії скоротив роботу після удару дронів.
- Завод є четвертим за величиною нафтопереробним підприємством РФ.
- Потужність установки становить близько 190 тис. барелів на добу.
Четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез (НОРСІ), після атаки дронів зупинив роботу установки первинного перероблення сирої нафти.
Про це повідомляє Reuters.
Атака на НПЗ у Нижньогородській області
Як повідомляє Reuters, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських дронів, що відбулися останні дні.
Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез може переробляти 16 млн тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 320 тис. барелям на день.
Зупинка установки первинної дистиляції сирої нафти-6 на НОРСІ призведе до різкого зниження виробництва даного НПЗ.
Зазвичай установка здатна переробляти 25 700 тонн нафти на день, що еквівалентно приблизно 190 тис. барелям і становить 53% загальної потужності нафтопереробного заводу.
Генеральний штаб України повідомив, що завдав удару по нафтопереробному заводу поблизу міста Кстово в Нижньогородській області. НПЗ розташований приблизно за 450 км на схід від Москви.
Кстово на карті
Місто Кстово, де українські дрони уразили нафтопереробний завод, знаходиться на схід від Москви.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.