Четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез (НОРСІ), після атаки дронів зупинив роботу установки первинного перероблення сирої нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Атака на НПЗ у Нижньогородській області

Як повідомляє Reuters, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських дронів, що відбулися останні дні.

Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез може переробляти 16 млн тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 320 тис. барелям на день.

Зупинка установки первинної дистиляції сирої нафти-6 на НОРСІ призведе до різкого зниження виробництва даного НПЗ.

Зазвичай установка здатна переробляти 25 700 тонн нафти на день, що еквівалентно приблизно 190 тис. барелям і становить 53% загальної потужності нафтопереробного заводу.

Генеральний штаб України повідомив, що завдав удару по нафтопереробному заводу поблизу міста Кстово в Нижньогородській області. НПЗ розташований приблизно за 450 км на схід від Москви.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.

Джерело: Reuters

