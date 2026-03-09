У понеділок, 9 березня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву помічника глави Кремля Юрія Ушакова.

Розмова Трампа і Путіна 9 березня: деталі

За словами Ушакова, телефонна розмова відбулася ввечері 9 березня. Він зазначив, що вона мала “діловий, відвертий і конструктивний характер”.

Це перша розмова Путіна і Трампа більш ніж за два місяці. Також це перший відомий контакт між ними після початку атаки США та Ізраїлю на Іран.

Повідомляється, що під час розмови сторони обговорили ситуацію навколо Ірану та переговорний процес щодо завершення війни в Україні.

За даними російських ЗМІ, телефонний дзвінок нібито відбувся з ініціативи президента США.

Російські медіа пишуть, що лідери провели “предметний і корисний обмін думками” щодо подій в Ірані. Крім того, вони торкнулися питань, пов’язаних із ситуацією у Венесуелі.

Нагадаємо, 22 січня відбулися переговори президента РФ Володимира Путіна з посланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Під час зустрічі сторони обговорювали мирний план, спрямований на припинення війни Росії проти України.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що головною перешкодою для завершення війни між Україною та Росією є сильна ворожнеча між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

