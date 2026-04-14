Американські санкції проти російської нафти почали діяти знову після того, як адміністрація Дональда Трампа дозволила завершити термін дії винятку з санкції цими вихідними.

Про це повідомляє Politico.

Санкції США проти нафти РФ відновлені: які наслідки

Зазначається, що такий крок має викликати позитивну реакцію прихильників України, однак варто врахувати, що Росія має ще багато способів обійти американські обмеження.

– Ще до видачі ліцензії російська нафта, що перебуває під санкціями, потрапляла на ринок, оскільки адміністрація Трампа не запровадила жодних контрсанкцій проти Росії, чи то на продаж нафти, чи то на критично важливі закупівлі для військової машини Кремля, протягом понад року, – пояснив ситуацію помічник демократа в Сенаті на умовах анонімності.

Видання нагадує, що міністерство фінансів США скасувало санкції на російську нафту минулого місяця. Таким чином там намагалися знизити ціни на нафту та газ після фактичної блокади Іраном Ормузької протоки у відповідь на американо-ізраїльські атаки. До цього санкції проти Роснєфті та Лукойлу, запроваджені в жовтні, вплинули на прибутки Росії від нафти .

– Було нерозумно давати росіянам перепочинок, – сказав колишній помічник державного секретаря у справах Європи у відставці, який служив як за республіканців, так і за демократів, Деніел Фрід.

Він пояснив, що адміністрація могла б вимагати, щоб прибутки від російської нафти були розміщені на ескроу-рахунку, який би використовувався лише для продуктів харчування та ліків, а також можна було б знизити граничну ціну на нафту, щоб зменшити надходження доходів до Росії.

– Вирішити проблему виходу на ринок нафти без максимізації прибутку Росії від цієї нафти було двома цілком розумними кроками, і адміністрація Трампа не зробила жодного з них, – сказав він.

Міністерство фінансів не відповіло на запитання журналістів щодо скасування санкцій, але вказало на захист цього кроку міністром фінансів Скоттом Бессентом у березні.

Тоді він назвав цей крок “вузькоорієнтованим короткостроковим заходом”.

Він сказав, що більша частина прибутку від російської нафти отримується у вигляді податків у місці видобутку, тому дозвіл на продаж нафти з суден, які вже перебувають у транзиті, має незначний вплив.

Водночас низка депутатів від демократичної партії США вимагали в адміністрації Трампа не продовжувати дію винятку з антиросійських санкцій, адже це “дозволило Росії та її посередникам заробити понад $4 млрд”.

Проте анонімне джерело видання уточнило, що навіть завершення терміну дії виключення з санкцій навряд чи є приводом для великої радості.

– Це ще більше стимулювало всіх російських посередників завантажувати санкційну нафту в очікуванні чергового несподіваного прибутку або просто тому, що адміністрація Трампа дала зрозуміти, що вона швидко відверне увагу від російської нафти, щоб пом’якшити наслідки своєї політики щодо Ірану, – сказав він.

І все ж, після оголошення президентом Дональдом Трампом про морську блокаду протоки, ціни на нафту продовжать зростати.

Так, законопроект ініційований сенаторкою Ліндсі Грем про запровадження вторинних санкцій проти Росії, залишається заблокованим у Конгресі. Міністерство фінансів не коментувало, чи розглядатиме воно можливість відновлення дії винятку.

Нагадаємо, сенатори США від Демократичної партії закликали адміністрацію Дональда Трампа не продовжувати санкційні винятки для російської нафти, вказуючи на значні доходи РФ від її експорту.

США послабили санкційний режим проти РФ наприкінці березня 2026 року, дозволивши тимчасові фінансові операції, пов’язані з транспортуванням та постачанням російської нафти. Згідно з генеральною ліцензією №134, виданою OFAC, ці винятки діють до 11 квітня 2026 року, після чого мають бути припинені.

