Росії потрібна масштабна мобілізація для того, щоб мати змогу або повторити великий наступ на Україну, або відкрити паралельний напрямок, де можна діяти меншою кількістю сил.

Про це заявив в інтерв’ю у неділю, 19 квітня, президент Володимир Зеленський.

Зеленський про велику мобілізацію в Росії

– Для чого робити мобілізацію таку велику? Варіант А – для того, щоб повторити наступ, великий наступ на Україну. Варіант Б – для того, щоб менше витрат і менше зусиль. І зробити паралельний наступ туди, де можна обмежуватись меншою кількістю бойових сил, – пояснив він.

Глава держави зазначив, що деякі країни, зокрема держави Балтії, не готові до потужного протистояння.

– Через те, що вони маленькі, а не через те, що вони не сміливі, а росіяни сміливі, – наголосив Зеленський.

Говорячи про можливі напрямки наступу, президент зауважив, що у російської сторони є кілька варіантів дій.

За його словами, Володимир Путін орієнтуватиметься на реакцію країн НАТО та їхню готовність долучатися до протидії.

– Думаю, що вибір (Володимира Путіна, – Ред.) саме через це. Чи будуть вони підключатись, чи не будуть, – сказав Зеленський.

Президент наголосив на необхідності консолідації країн НАТО для відповіді на можливі дії Росії.

– Інакше не буде в них союзу просто більше, – зазначив Зеленський.

Пов'язані теми:

