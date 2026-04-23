Розблоковано європейський пакет підтримки для України у розмірі €90 млрд на два роки та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та очільник Європейської ради Антоніу Кошта.

– Сьогодні важливий день для нашого захисту і відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це €90 млрд на два роки, – заявив Зеленський.

За його словами, цей європейський пакет додасть сили армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить виконувати соціальні зобовʼязання перед громадянами так, як це визначено законом.

На думку президента, важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом понад чотири роки повномасштабної війни.

Як зазначив Зеленський, триває робота для того, щоб перший транш із цього пакету підтримки вже став доступним у травні або червні.

Гроші з європейського пакету планують спрямувати на виробництво зброї, закупівлю необхідного озброєння в партнерів, яку в Україні ще не виробляють, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

Крім цього, українська сторона обговорюватиме з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі про подальший санкційний тиск на Росію за війну.

Як зазначив Зеленський, 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками.

Водночас Україна продовжить опрацьовувати з партнерами новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці.

На думку президента, тільки спільні зусилля дають справді значну силу. Володимир Зеленський вважає, що Європа заслуговує мати саме таку силу.

– Обіцяно, виконано, впроваджено. Стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох стовпах: зміцненні України та посиленні тиску на Росію, – додав Кошта.

За його словами, Європа твердо та непохитно підтримує Україну.

